Країни G20 засудили Росію за війну проти України

16 листопада 2022, 11:36

Країни G20 засудили Росію за війну проти України

G20 погодила декларацію, в якій засудила Росію за війну проти України. Про це пише Reuters.

Країни-члени G20 згадали резолюцію Генасамблеї ООН із закликом до РФ вивести війська з міжнародно визнаної території України.

За даними трьох дипломатичних джерел Reuters, декларацію узгодили всі країни-учасниці «Великої двадцятки». Учасник делегації з Німеччини сказав, що текст проєкту резолюції, який з'явився у ЗМІ 15 листопада, залишився без змін.

У тексті документа вказано, що «більшість країн-членів рішуче засуджують війну в Україні та наголошують, що вона викликає величезні страждання та посилює існуючі проблеми у глобальній економіці». У цій же декларації вказується на «відмінність поглядів на ситуацію та санкції».

Також у заяві йдеться про необхідність дотримання міжнародного права та неприйнятність застосування ядерної зброї.

G20 крім того вітають продовження роботи «зернового коридору» через Чорне море.

15 листопада у зверненні до учасників саміту G20 Володимир Зеленський заявив, що війну Росії проти України треба і можна зупинити зараз. Він розповів про бажання, щоб ця війна «закінчилася справедливо і на основі Статуту ООН та міжнародного права, а не якось» — за точним формулюванням пана генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша».

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