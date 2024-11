У розвідці розкрили склад «Гєрбєри»: російський БпЛА з електронікою НАТО

Склад російського БпЛА «Гєрбєри» оснащений електронікою країн НАТО. Фото: ГУР МОУ

Фахівці ГУР показали деталі будови російського БпЛА «Гєрбєри», який оснащений фанерою та іноземною електронікою. Про це повідомили у розвідці.



Деталі чергового російського дрона на порталі ГУР МО України опублікувала War&Sanctions. Зокрема, експерти склали компонентну базу російського дрона - «Гєрбєра».



«Росія складає такі багатозадачні БпЛА на заводі у місті Єлабуґа. Апарат "Гєрбєра" може нести бойову частину як камікадзе та проводити радіоелектронну розвідку, зокрема для виявлення позицій ППО та фіксації влучань інших ударних дронів», — зазначають у ГУР.



Цей БпЛА імітує «shahed-136/Герань-2» і масово використовується Росією для навантаження української протиповітряної оборони.



За даними розвідки, шляхом використання простих матеріалів (фанера, пінопласт) «Гєрбєра» в десятки разів дешевше «Шахеда/Герані».



Дослідження збитих зразків засвідчили, що росіяни виготовляють «Гєрбєри» за китайським прототипом з використанням завезених з Китаю іноземних компонентів.



Розробник БпЛА – китайський виробник авіамоделей Skywalker Technology Co., Ltd., який також виробляє фюзеляжі та організовує постачання комплектів на Росію.



Постачання відбувається за посередництва третіх компаній. Завадозахищена антена (CRPA) «Гєрбєри» містить чіпи Analog Devices та Texas Instruments (США), NXP Semiconductors (Нідерланди).



В універсальному польотному контролері ― також компоненти, виготовлені компаніями Texas Instruments, Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцарія), NXP Semiconductors (Нідерланди), XLSEMI (КНР).



Для наведення на ціль пілотом (за принципом FPV-дрона) баражуючої версії БпЛА та ведення повітряної розвідки «Гєрбєра» оснащена китайськими камерами з трьохосьовим підвісом Topotek KHY10S90 та модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358.



Двигун DLE60 – виробництва китайської Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd. Влітку 2024 року ця компанія потрапила під санкції США за постачання до Росії.



Нагадаємо, «Новини Донбасу» вже писали про російський дрон «Гєрбєра» і про те, з якою метою його застосовують війська РФ.