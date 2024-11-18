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Окупанти РФ атакували Кіндійку: загинув чоловік

18 листопада 2024, 08:55

Окупанти РФ атакували Кіндійку: загинув чоловік

Сьогодні вранці, 18 листопада 2024 року, російські окупанти обстріляли Кіндійку Антонівської селищної ради поряд з Херсоном, внаслідок цієї атаки загинув 46-річний чоловік. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

«Він отримав вибухову травму, несумісну з життям. Співчуття рідним та близьким», — написав Мрочко.

Минулої доби росіяни продовжили обстрілювати населені пункти Херсонської міської територіальної громади.

Під ворожим вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Садове. Зокрема, пошкоджено щонайменше 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, об’єкти соціальної та критичної інфраструктури.

Внаслідок обстрілів Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ за минулу добу чотири особи загинули, 9 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, 16 жовтня 2024 року, Херсон був повністю знеструмлений. Також у Донецькій області через обстріл РФ поранено одного жителя.

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