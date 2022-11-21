У Мелітопольському районі знищили базу російських окупантів

У Мелітопольському районі знищено ще одну військову базу російських окупантів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Вчора ввечері у тимчасово окупованому селищі Веселому ворогу точно було невесело - зафіксовано 3 потужні вибухи», - написав він.

За інформацією Федорова, удару було завдано по військовій базі російських військ, яка розміщувалася на території фермерського господарства. Він розповів, що в офісній будівлі проживав особовий склад, а поруч із ним дислокувалася військова техніка окупантів.

Також він написав, що місцеві жителі повідомили про суттєві руйнування.

5 листопада окупанти повідомили, що встановили у захопленому військами РФ Мелітополі Запорізької області пам'ятник Леніну — на те місце, звідки його демонтували 2015 року.