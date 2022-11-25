З Херсона евакуюють пацієнтів лікарень через постійні російські обстріли

У зв'язку з обстрілами Херсона з боку російських окупантів, пацієнтів міських лікарень буде евакуйовано. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.



«Дітей, які проходили лікування у Херсонській обласній клінічній лікарні, перевезли до Миколаєва. Там вони й надалі отримуватимуть всю необхідну медичну допомогу», - написав Янушевич у Telegram-каналі.



Крім того, пацієнтів Херсонської обласної установи з надання психіатричної допомоги також евакуйовано з міста. 100 людей лікуватимуться в Одесі, поки в Херсоні повторюватимуться ворожі удари.



Янушевич зазначив, що всі жителі Херсона, які бажають евакуюватися в безпечніші області України, можуть звертатися до обласної військової адміністрації.