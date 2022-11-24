Шахті на окупованій Луганщині важко працювати. Більше половини гірників мобілізовано

Вугільне підприємство «Східвугілля» на окупованій Луганщині може стати нерентабельним через те, що більше половини шахтарів мобілізовано. Про це заявив голова угруповання "ЛНР" Леонід Пасічник.



«Якщо на шахті не працюють гірники загального вибою (МРЗ), які знаходяться в самому вибої, то шахта стає нерентабельною. Ось на сьогодні таких робочих ГРОЗ, тих, які працюють у шахтах, не забезпечує персонал - водії і так далі - а саме ті, хто працюють (у лаві) - 58% мобілізовані, вони знаходяться на фронті і шахти стають нерентабельними», - пояснив Пасічник.