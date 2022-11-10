Будівлю «ЧВК Вагнер Центру» не введено в експлуатацію, Пригожин звернувся до суду

Будівлю «ЧВК Вагнер Центру» Євгена Пригожина не ввели в експлуатацію через виявлені порушення порядку оформлення документів та некоректність зазначених у них відомостей. Відкриття центру відбулося 4 листопада у Санкт-Петербурзі, у День народної єдності у РФ.



Власник приватної військової компанії Вагнера, який особисто вербує ув'язнених на війну в Україні, оскаржуватиме це рішення через суд. Про це повідомляє прес-служба компанії «Конкорд», якою володіє Пригожин.



Прес-служба Пригожина стверджує, що всі необхідні документи для будівництва будівлі було отримано заздалегідь, а відмова обґрунтована «ідеологічними причинами». Юристи Пригожина звернулися до суду і, якщо підтвердиться, що будывля не була введена в експлуатацію через дії влади Петербурга, пообіцяли «діяти відповідно до порядку, передбаченого для таких випадків».



Відомо, що центр Пригожина планувався як місце, де можуть безкоштовно розміщуватися винахідники, проектувальники, IT-фахівці та ін.

ПВК Вагнера створює центри підготовки ополченців у Курській та Білгородській областях.



Російський бізнесмен та засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин прямо сказав президенту Росії Володимиру Путіну про помилки, допущені на війні в Україні.



З середини літа на війну з Україною відправили щонайменше 15 130 в'язнів.