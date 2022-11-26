Зеленський: Кількість відключень світла може збільшитись

В Україні можуть збільшити кількість відключень світла, якщо споживання електроенергії увечері по країні зросте. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні у суботу.



«Наші енергетики продовжили відновлення системи та маємо вже більше можливостей генерувати та постачати електрику. Але, на жаль, ще недостатньо, щоб зробити постачання повністю стабільним», — сказав він.



За словами президента, станом на ранок 26 листопада вже вдвічі менше абонентів, ніж учора ввечері, було відключено від електрики. Однак у 14 областях та у Києві все ще діють обмеження для більш ніж 100 тисяч абонентів у кожному з регіонів.



«Якщо ввечері споживання збільшиться, кількість відключень може збільшитися. Це ще раз свідчить про те, як важливо зараз берегти енергію та споживати її раціонально», — наголосив Зеленський.

Читайте також: В Україну доставлено понад тисячу електрогенераторів від USAID