Біля реакторів Запорізької АЕС були вибухи — МАГАТЕ

20 листопада 2022, 22:59

Біля реакторів Запорізької АЕС були вибухи — МАГАТЕ

Обстріли території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) вчора ввечері і сьогодні вранці пошкодили будівлі, системи та обладнання, деякі вибухи сталися поблизу реакторів. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, йдеться у повідомленні на сайті організації.

Генеральний директор МАГАТЕ охарактеризував цей обстріл як один із найінтенсивніших за останні місяці.

«Останній обстріл почався вчора незадовго до 18:00 за місцевим часом і після деякого затишшя відновився сьогодні о 9:15, коли за 40 хвилин пролунало більше десятка вибухів», — повідомили в МАГАТЕ.

За словами експертів МАГАТЕ, рівень радіації на місці залишався в нормі, повідомлень про постраждалих не надходило. Не постраждали й зовнішні джерела живлення ЗАЕС, які кілька разів виходили з ладу під час конфлікту.

При цьому керівництво майданчика повідомило про пошкодження у кількох місцях, включаючи будівлю радіоактивних відходів та сховище, частину системи охолодження, електричний кабель до одного з реакторів, резервуари для зберігання конденсату та міст між іншим реактором та його адміністративними будівлями.

«Нам знову пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може так не поталанити. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб наступного разу не було», — сказав Рафаель Гроссі.

Він також заявив, що сьогодні провів активні консультації зі світовими лідерами щодо останнього обстрілу на ЗАЕС і наполягає на тому, щоб узгодження та впровадження зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС пройшло зараз.

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