Опубліковано фото наслідків вчорашнього обстрілу армією РФ Дніпра

У мережі показали, як зараз виглядає підприємство у Дніпрі після вчорашнього обстрілу армії РФ. Фото опублікував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



«Це те, що залишилося від приватного підприємства у Дніпрі після нічної атаки російських ракет. «Руський мір» несе тiльки розруху», - написав він, зазначивши, що РФ відповідатиме за свої злочини.

Раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що російські війська завдали удару з рактивної системи залпового вогню «Град» по місту Лиман у Донецькій області.