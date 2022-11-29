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Опубликованы фото последствий вчерашнего обстрела армией РФ Днепра

29 ноября 2022, 14:46

Опубликованы фото последствий вчерашнего обстрела армией РФ Днепра

В сети показали, как сейчас выглядит предприятие в Днепре после вчерашнего обстрела армии РФ. Фото опубликовал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Это то, что осталось от частного предприятия в Днепре, после ночной атаки российских ракет. «Русский мир» несет только разруху», - написал он, отметив, что РФ будет отвечать за свои преступления.

Ранее замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что российские войска нанесли удар из рактивной системы залпового огня «Град» по городу Лиман в Донецкой области.

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