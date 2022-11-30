Армія РФ обстріляла Нікополь та Марганецьку громаду 30 снарядами

Вранці російська армія атакувала з «Градів» та важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він розповів, що до цих населених пунктів прилетіло близько 30 снарядів. Обійшлося, за даними Резніченка, без постраждалих.

«Представники ДСНС проводять обстеження обстріляних територiй. З‘ясовують деталі», - написав голова Дніпропетровської області.

Раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що російські війська вночі вдарили по Запорізькому району, ракети поцілили до газорозподільного пункту.