Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Армія РФ обстріляла Нікополь та Марганецьку громаду 30 снарядами

30 листопада 2022, 08:51

Армія РФ обстріляла Нікополь та Марганецьку громаду 30 снарядами

Вранці російська армія атакувала з «Градів» та важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він розповів, що до цих населених пунктів прилетіло близько 30 снарядів. Обійшлося, за даними Резніченка, без постраждалих.

«Представники ДСНС проводять обстеження обстріляних територiй. З‘ясовують деталі», - написав голова Дніпропетровської області.

Раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що російські війська вночі вдарили по Запорізькому району, ракети поцілили до газорозподільного пункту.

Ще за темою

Місця
Дніпропетровська область Нікополь
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:30
У Мелітопольському районі на базі військових РФ пролунали вибухи
09:12
«ДНР» та «ЛНР» заявили про обстріл: Є загибла та поранені
00:04
Зима на фронті: Як холоди змінять хід війни ►
22:53
Головні події в окупації 29 листопада
20:42
Сильно розбиті: Як виглядають Сєвєродонецьк та Рубіжне
18:35
У Сватовому під обстрілом загинула жінка
17:09
В окупованій Горлівці поранено троє людей
15:32
«ДНР»: У Горлівці під обстріл потрапила виправна колонія
15:22
Луганська ОВА анонсує хороші новини з Кремінної та Сватового
12:27
На картах російського «Яндексу» видалили знесені у Маріуполі будинки
10:40
ЗСУ вдарили по пункту дислокації військ РФ в окупованому Сватовому
08:38
«ДНР»: Ударом пошкоджено залізничну інфраструктуру біля кордону з Росією
22:37
Головні події в окупації 28 листопада
19:33
Донецьких аспірантів демобілізували
18:14
Під завалами будинку в Лисичанську шукають людину
Всі новини
09:35
У Брянській області горять резервуари із нафтопродуктами. У РФ заявляють про атаку безпілотника
09:30
У Мелітопольському районі на базі військових РФ пролунали вибухи
09:12
«ДНР» та «ЛНР» заявили про обстріл: Є загибла та поранені
09:09
Минулого тижня до лікарень Донецька доставили 720 поранених окупантів — Генштаб ЗСУ
08:51
Армія РФ обстріляла Нікополь та Марганецьку громаду 30 снарядами
08:38
Під Запоріжжям ракети влучили у газорозподільчий пункт, почалася пожежа
08:19
Донецька область під обстрілами загинули п'ятеро людей
00:04
Зима на фронті: Як холоди змінять хід війни ►
22:53
Головні події в окупації 29 листопада
22:44
Стартує оформлення документів для УБД: Як отримати статус
22:08
Влучення в енергооб'єкт: У РФ заявили про обстріл Курської області
21:39
Війська РФ обстріляли Дніпропетровську область, поранено жінку
21:13
На місцях ракетних ударів по Слов'янську працює поліція
20:42
Сильно розбиті: Як виглядають Сєвєродонецьк та Рубіжне
20:13
У Херсоні пролунали дві серії вибухів, окупанти вдарили по лікарні
Всі новини
ВІДЕО
Зима на фронті: Як холоди змінять хід війни ►
30 листопада, 00:04
Сильно розбиті: Як виглядають Сєвєродонецьк та Рубіжне
29 листопада, 20:42
Два градуси в кімнаті та постійні вибухи: Поліція евакуювала з Авдіївки сім'ю з дітьми
29 листопада, 18:09

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама