Армия РФ обстреляла Никополь и Марганецкую общину 30 снарядами

Утром российская армия атаковала из «Градов» и тяжелой артиллерии Никополь и Марганецкую общину Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он рассказал, что в эти населенные пункты прилетели около 30 снарядов. Обошлось, по данным Резниченко без пострадавших.

«Представители ГСЧС проводят обследование обстрелянных территорий. Выясняют детали», — написал глава Днепропетровской области.

Ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что российские войска ночью ударили по Запорожскому району, ракеты попали в газораспределительный пункт.