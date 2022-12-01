В «Укренерго» показали, як зараз виглядає Кремінська підстанція

У мережі з'явилися відео із нещодавно звільненої від російських військ Кремінської підстанції у Луганській області. Відео опублікувала компанія «Укренерго».

«1,5 роки ми будували технологічну, сучасну підстанцію. Щоб її зруйнувати знадобилося декілька місяців обстрілів і несамовита ненависть ворога», - повідомили в компанії, зазначивши, що завдяки ЗСУ станція повернулася під контроль України.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що окупанти за минулу добу зруйнували та пошкодили 19 цивільних об'єктів регіону – 16 житлових будинків, коксохімічний завод, склад хлібокомбінату, адмінбудівлю.