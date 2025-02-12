Війська РФ майже окупували Срібне та захоплюють Запоріжжя на Покровському напрямку: у DeepState розповіли, у чому небезпека

Ситуація у Запоріжжі та Срібному. Фото: карта DeepState

Російська армія практично зайняла село Срібне та потроху поглинає сусіднє село Запоріжжя у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Успіхи росіян на цьому відрізку почалися із заняття села Ясенове, в якому вони побачили прогалину в обороні та можливість натиснути. За даними аналітиків, це був початок демонстрації проблем в одній із нещодавно створених 150-х бригад ЗСУ, яка досі не може зібрати зусилля, щоб упорядкувати свою внутрішню структуру. Очікувалося, що війська Росії, зайнявши Ясенове-Новоандріївку-Срібне, почнуть рух на південь, щоб зайти в тил угрупованню українських сил, які розташовані по відтинку Слов'янка-Першотравневе, але цього не сталося. Загарбники розвивають свій успіх у напрямку села Горіхове.



«Заняття цих населених пунктів відкриє оперативний простір для подальшого просування та загалом контроль над чималою ділянкою на місцевості, забравши шмат території з селами, де можна закріпитися», – зазначили аналітики.

Нагадаємо, що у DeepState також заявили про збільшення активності військ РФ навколо села Андріївка під Кураховим.