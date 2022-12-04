Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Командир роты «ЛНР» сказал жене, что его везут на расстрел. Позже Минобороны РФ выдало ей тело с пробитым черепом

04 декабря 2022, 23:18

Командир роты «ЛНР» сказал жене, что его везут на расстрел. Позже Минобороны РФ выдало ей тело с пробитым черепом

Осужденный россиянин Виктор Севальнев, командовавший 7-й мотострелковой ротой так называемой народной милиции «ЛНР», погиб на Донбассе при неизвестных обстоятельствах. Перед этим, 20 ноября, он позвонил по телефону жене и рассказал, что его собираются отвезти из больницы, где он восстанавливался после ранения на фронте, и расстрелять за то, что его солдаты роты дезертировали.

Об этом пише The Insider со ссылкой на запись разговора Севальнева с женой и другие материалы, которые предоставил глава Gulagu.net Владимир Осечкин.

«Сегодня я, завтра другой, вот и все. Мы у них убойный материал. Минобороны расстреливает людей. Они знают, что мы двухсотые и им по#еру. Я бы хотел назад, где я был, а они мне не дают. Если бы я знал, что это такая война. Я Севальнев Виктор Анатольевич, 27 сентября 1979 года рождения. Не посылайте сюда людей, хватит. Они хотят всех убить», — такое последнее сообщение Севальнев передал через жену.

1 декабря представитель Минобороны РФ сообщил Лилии, что ее муж погиб на подконтрольной группировке «ДНР» территории 25 ноября от осколочных ранений и мощного удара по голове. Он пообещал, что скоро ей в Москву пришлют цинковый гроб с телом и документами. И добавил: «Соболезную, извините».

Представители «ЧВК Вагнера» несколько раз приезжали в ИК-3 в Калужской области, где отбывал наказание Севальнев. Сначала они завербовали на войну его сына Олега, сидевшего в той же колонии. Когда сын погиб в ходе боевых действий, Севальнев решил сам отправиться воевать. Он подписал контракт с Минобороны и в ночь с 3 на 4 октября его этапировали из колонии в «лагерь слаживания» Луганской области.

Севальнева прикрепили к военной части 08807 («ЛНР»). Он воевал в 7-ой мотострелковой роте и когда командира роты убили, его назначили командиром, потому что у него был боевой опыт в Чечне. В ноябре его рота понесла большие потери, часть бойцов погибла, остальные разбежались.

В середине ноября связанный с «ЧВК Вагнера» телеграм-канал опубликовал видео, на котором российский наемник Евгений Нужин говорит, что его похитили в Киеве и сейчас будут «судить». После этого ему разбивают голову кувалдой. Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин публично одобрил убийство Нужина и тем самым фактически признал свою причастность к нему.

При этом от сообщений об убийстве Севальнева основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин открестился. «В рядах ЧВК «Вагнер» никогда не было этого человека, он никогда не прибывал ни в какие лагеря подготовки и никогда не работал в ЧВК «Вагнер», — говорится в ответе пресс-службы Пригожина.

По мнению главы Gulagu.net Осечкина, к убийству Севальнева могут быть причастны «аналоги ЧВК Вагнера» из «ЛДНР», а ответственность за его убийство, также как и за убийство Нужина, несет Минобороны РФ. Руководитель Gulagu.Net отмечает, что военная часть № 08807, к которой был прикомандирован Севальнев, не имеет отношения к «ЧВК Вагнера».

Gulagu.net предоставил The Insider фото контрактов, которые подписывают заключенные в ходе вербовки на войну в Украине. Эти контракты заключаются не с Пригожиным и его военной компанией, а напрямую с министерством обороны России.

В середине сентября было опубликовано видео того, как Пригожин вербует заключенных и предупреждает их о расстрелах за дезертирство.

Еще по теме

Организации
Минобороны России ЛНР ЧВК Вагнера
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:21
Главные события в оккупации 4 декабря
23:18
Командир роты «ЛНР» сказал жене, что его везут на расстрел. Позже Минобороны РФ выдало ей тело с пробитым черепом
17:32
В сети появились фото предположительно повешенных в Луганской области людей, помогавших ВСУ
16:24
Обстрел центра Донецка: «прилеты» у «Донбасс Арены» и на бульваре Пушкина
23:33
Украинские документы на землю в Крыму «обнуляют». Как не потерять участок в 2023 году ►
23:10
Главные события в оккупации 3 декабря
20:07
«ЛНР»: Вблизи Первомайска в лесополосе подорвались трое мужчин
19:15
ВСУ получили трофейной техники РФ почти на два миллиарда долларов ►
18:59
Оккупанты отправили 4,5 тысячи жителей Запорожской области на войну
18:07
Опубликован спутниковый снимок госпиталя в Мариуполе, его строили военные РФ
12:55
«ЛНР»: В результате обстрела ранены два человека
11:33
В Донецке под обстрелом Куйбышевский район, начались пожары
10:26
Взрывы в Снежном: Повреждены автобусы и здания поблизости
09:45
«ДНР» заявила об обстрелах: Пятеро погибших и 14 раненых
23:42
Главные события в оккупации 2 декабря
все новости
23:21
Главные события в оккупации 4 декабря
23:18
Командир роты «ЛНР» сказал жене, что его везут на расстрел. Позже Минобороны РФ выдало ей тело с пробитым черепом
21:21
В ВСУ рассказали, что Россия перестала запускать иранские дроны из-за морозов
20:03
В Донецкой и еще трех областях возвращают отключения света по графику
17:32
В сети появились фото предположительно повешенных в Луганской области людей, помогавших ВСУ
16:52
ВСУ сбили российский Ка-52
16:24
Обстрел центра Донецка: «прилеты» у «Донбасс Арены» и на бульваре Пушкина
15:35
Оккупанты меняют тактику наступления в районе Бахмута
15:15
ВСУ ликвидировали более полтысячи оккупантов за сутки — Генштаб
13:55
Российские оккупанты использовали запрещенное оружие на Донбассе
13:09
Боксер из Луганщины завоевал титул чемпиона Европы
12:12
Оккупанты в Макеевке раздают повестки в очереди за водой — ЦНС
11:35
Пятеро грузинских добровольцев погибли в боях под Бахмутом
11:23
Темпы наступательных операций возрастут на востоке Украины — ISW
10:01
«ДНР» заявила об обстрелах: четверо раненых
все новости
ВИДЕО
Обстрел центра Донецка: «прилеты» у «Донбасс Арены» и на бульваре Пушкина
04 декабря, 16:24
Украинские документы на землю в Крыму «обнуляют». Как не потерять участок в 2023 году ►
03 декабря, 23:33
ВСУ получили трофейной техники РФ почти на два миллиарда долларов ►
03 декабря, 19:15

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама