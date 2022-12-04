Командир роты «ЛНР» сказал жене, что его везут на расстрел. Позже Минобороны РФ выдало ей тело с пробитым черепом

Осужденный россиянин Виктор Севальнев, командовавший 7-й мотострелковой ротой так называемой народной милиции «ЛНР», погиб на Донбассе при неизвестных обстоятельствах. Перед этим, 20 ноября, он позвонил по телефону жене и рассказал, что его собираются отвезти из больницы, где он восстанавливался после ранения на фронте, и расстрелять за то, что его солдаты роты дезертировали.



Об этом пише The Insider со ссылкой на запись разговора Севальнева с женой и другие материалы, которые предоставил глава Gulagu.net Владимир Осечкин.



«Сегодня я, завтра другой, вот и все. Мы у них убойный материал. Минобороны расстреливает людей. Они знают, что мы двухсотые и им по#еру. Я бы хотел назад, где я был, а они мне не дают. Если бы я знал, что это такая война. Я Севальнев Виктор Анатольевич, 27 сентября 1979 года рождения. Не посылайте сюда людей, хватит. Они хотят всех убить», — такое последнее сообщение Севальнев передал через жену.



1 декабря представитель Минобороны РФ сообщил Лилии, что ее муж погиб на подконтрольной группировке «ДНР» территории 25 ноября от осколочных ранений и мощного удара по голове. Он пообещал, что скоро ей в Москву пришлют цинковый гроб с телом и документами. И добавил: «Соболезную, извините».



Представители «ЧВК Вагнера» несколько раз приезжали в ИК-3 в Калужской области, где отбывал наказание Севальнев. Сначала они завербовали на войну его сына Олега, сидевшего в той же колонии. Когда сын погиб в ходе боевых действий, Севальнев решил сам отправиться воевать. Он подписал контракт с Минобороны и в ночь с 3 на 4 октября его этапировали из колонии в «лагерь слаживания» Луганской области.



Севальнева прикрепили к военной части 08807 («ЛНР»). Он воевал в 7-ой мотострелковой роте и когда командира роты убили, его назначили командиром, потому что у него был боевой опыт в Чечне. В ноябре его рота понесла большие потери, часть бойцов погибла, остальные разбежались.



В середине ноября связанный с «ЧВК Вагнера» телеграм-канал опубликовал видео, на котором российский наемник Евгений Нужин говорит, что его похитили в Киеве и сейчас будут «судить». После этого ему разбивают голову кувалдой. Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин публично одобрил убийство Нужина и тем самым фактически признал свою причастность к нему.



При этом от сообщений об убийстве Севальнева основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин открестился. «В рядах ЧВК «Вагнер» никогда не было этого человека, он никогда не прибывал ни в какие лагеря подготовки и никогда не работал в ЧВК «Вагнер», — говорится в ответе пресс-службы Пригожина.



По мнению главы Gulagu.net Осечкина, к убийству Севальнева могут быть причастны «аналоги ЧВК Вагнера» из «ЛДНР», а ответственность за его убийство, также как и за убийство Нужина, несет Минобороны РФ. Руководитель Gulagu.Net отмечает, что военная часть № 08807, к которой был прикомандирован Севальнев, не имеет отношения к «ЧВК Вагнера».



Gulagu.net предоставил The Insider фото контрактов, которые подписывают заключенные в ходе вербовки на войну в Украине. Эти контракты заключаются не с Пригожиным и его военной компанией, а напрямую с министерством обороны России.



В середине сентября было опубликовано видео того, как Пригожин вербует заключенных и предупреждает их о расстрелах за дезертирство.