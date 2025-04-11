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Війська РФ підтягують досвідчених дроноводів на Донбас

11 квітня 2025, 12:35

Війська РФ підтягують досвідчених дроноводів на Донбас

Лінія бойового зіткнення в Донецькій області. Фото: deepstatemap Лінія бойового зіткнення в Донецькій області. Фото: deepstatemap

З Курського напрямку на Донбас російські війська поступово підтягують досвідчені підрозділи дроноводів, які значно розширилися за час операції на Курщині. Про це повідомляє автор телеграм-каналу «Офіцер+».

Зазначається, що підрозділи перекидаються на кілька напрямків і намагаються вибивати логістику на лінії бойового зіткнення (ЛБЗ).

«Вони використовують як дрони на оптоволоконних кабелях, так і стандартні. Якщо всі підрозділи росіян з часом перекинуть на Донбас, ситуація може ускладнитися», — йдеться у повідомленні.

Крім того, деякі підрозділи противника освоїли виробництво оптоволоконних котушок для FPV-дронів.

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