Війська РФ підтягують досвідчених дроноводів на Донбас

Лінія бойового зіткнення в Донецькій області. Фото: deepstatemap

З Курського напрямку на Донбас російські війська поступово підтягують досвідчені підрозділи дроноводів, які значно розширилися за час операції на Курщині. Про це повідомляє автор телеграм-каналу «Офіцер+».



Зазначається, що підрозділи перекидаються на кілька напрямків і намагаються вибивати логістику на лінії бойового зіткнення (ЛБЗ).



«Вони використовують як дрони на оптоволоконних кабелях, так і стандартні. Якщо всі підрозділи росіян з часом перекинуть на Донбас, ситуація може ускладнитися», — йдеться у повідомленні.



Крім того, деякі підрозділи противника освоїли виробництво оптоволоконних котушок для FPV-дронів.