Війська РФ підтягують досвідчених дроноводів на Донбас

З Курського напрямку на Донбас російські війська поступово підтягують досвідчені підрозділи дроноводів, які значно розширилися за час операції на Курщині. Про це повідомляє автор телеграм-каналу «Офіцер+».
Зазначається, що підрозділи перекидаються на кілька напрямків і намагаються вибивати логістику на лінії бойового зіткнення (ЛБЗ).
«Вони використовують як дрони на оптоволоконних кабелях, так і стандартні. Якщо всі підрозділи росіян з часом перекинуть на Донбас, ситуація може ускладнитися», — йдеться у повідомленні.
Крім того, деякі підрозділи противника освоїли виробництво оптоволоконних котушок для FPV-дронів.
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