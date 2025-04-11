ЗСУ ліквідували десяток солдатів РФ зі згорілим «Бобіком»

ЗСУ ліквідували десяток солдатів РФ. Фото: кадр із відео

На відео потрапили понад десяток знищених солдатів РФ, які лежать навколо згорілого штурмового «Бобіка», де також перебувають згорілі окупанти. Відео оприлюднили «Гострі Картузи» 2-го окремого підрозділу ЦСП «Омега».



«Цілу групу російських терористів розбили українські воїни. Піддавшись на пропаганду про те, що у ЗСУ все дуже погано і треба встигнути намародеритись, ці люди взяли зброю і пішли на чужу землю. Тепер же вони, обвуглені та роздерті, лежать просто неба і годують мух», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, український винищувач знищив під Херсоном командний пункт російських окупаційних військ.