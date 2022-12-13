Пєсков про можливості виведення військ з України до Різдва: про це не може бути й мови

Про те, що Росія може розпочати виведення військ з України до кінця поточного року, не може бути й мови. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає російський «Інтерфакс».



Російська сторона потребує врахування «нових реалій». За словами Пєскова, «ці реалії говорять про те, що у Російської Федерації з'явилися нові суб'єкти».



Він констатував, що «без урахування цих нових реалій будь-яке просування вперед неможливе».

Учора у своєму зверненні до країн-учасниць G7 президент України Володимир Зеленський запропонував Росії розпочати виведення своїх військ із території України на Різдво.