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На Донеччині прикордонники зупинили просування ДРГ окупантів

13 грудня 2022, 15:05

На Донеччині прикордонники зупинили просування ДРГ окупантів

Прикордонники разом із Силами оборони України днями на Донеччині зупинили просування диверсійно-розвідувальної групи російських окупантів. Про це повідомили у ДПСУ.

Зазначається, що окупанти спробували подолати лінію оборони та потрапити до міжпозиційного простору українських захисників.

«Проте задум противника не реалізувався, диверсанти, рухаючись лісосмугою, потрапили у засідку прикордонників. Раптовим нападом наші бійці завдали противнику втрат й змусили його відступити», - розповіли прикордонники.

12 грудня у спільному комюніке лідерів G7, опублікованому на сайті Ради Європи, заявлялося, що лідери країн «Великої сімки» (Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції, Італії та Японії) мають намір надати Україні необхідні системи протиповітряної оборони.

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