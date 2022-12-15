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У Донецьку заявили про наймасовіший з 2014 року обстріл: Прямі влучання та пожежі

Оновлено
15 грудня 2022, 08:17

У Донецьку заявили про наймасовіший з 2014 року обстріл: Прямі влучання та пожежі

В окупованому Донецьку В окупованому Донецьку

Центр окупованого Донецька сьогодні зранку потрапив під масований обстріл. Про це повідомив «мер» міста Олексій Кулемзін.

За його словами, це був наймасовіший удар, починаючи з 2014 року. Вогонь вівся з РСЗВ «Град».

«Під обстрілами виявився квадрат перетину проспекту Б. Хмельницького та вулиці Університетської, бул. Шкільний, вул. Набережна, район Критого ринку... За відгуками очевидців, прямі влучення у багатоповерхові будинки по пр. Ватутіна, бул. Шкільному. "Прильоти" на пр. Миру, вул. 50 років СРСР, бул. Шевченка, пр. Театральному, біля залізничної лікарні, студмістечка. Є загоряння та задимлення. У дитячому садку №15 вилетіли вікна та двері», — уточнив Кулемзін.

Пізніше Кулемзін повідомив про влучення снарядів у спортмайданчик на Набережній, школу №2.

«Очевидці повідомляють про перебитий газопровід у багатоквартирному будинку по пр. Миру, влучення снаряда в купол Преображенського Собору, загоряння їдальні та кількох корпусів ДонНТУ. Згоріли автомобілі на парковці біля БЦ "Столичний"», — сказав він.

Наслідки обстрілу у відео показав репортер Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії Андрій Руденко:

Також наслідки «прильотів» на вулицю Набережну та проспект Миру показали у місцевих Telegram-каналах:

Так званий «штаб тероборони ДНР» пише, що через обстріл Ворошилівського та Київського районів Донецька отримали поранення дев'ять осіб, зокрема дитина 2012 року народження. Ще один мирний мешканець загинув.

Раніше «ДНР» заявляла про загибель п'яти осіб за минулу добу.

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