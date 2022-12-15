В Донецке заявили о самом массированном с 2014 года обстреле: Прямые попадания и пожары

В оккупированном Донецке

Центр оккупированного Донецка сегодня утром попал под массированный обстрел. Об этом сообщил «мэр» города Алексей Кулемзин.



По его словам, это был самый массированный удар, начиная с 2014 года. Огонь велся из РСЗО «Град».



«Под обстрелами оказался квадрат пересечения проспекта Б. Хмельницкого и улицы Университетской, бул. Школьный, ул. Набережная, район Крытого рынка... По отзывам очевидцев, прямые попадания в многоэтажные дома по пр. Ватутина, бул. Школьному. "Прилеты" по пр. Мира, ул. 50 лет СССР, бул. Шевченко, пр. Театральному, возле ж/д больницы, студгородка. Есть возгорания и задымления. В детском саду № 15 вылетели окна и двери», — уточнил Кулемзин.



Позже Кулемзин сообщил о попадании снарядов в спортплощадку на Набережной, школу №2.



«Очевидцы сообщают о перебитом газопроводе в многоквартирном доме по пр. Мира, попадании снаряда в купол Преображенского Собора, возгорании столовой и нескольких корпусов ДонНТУ. Сгорели автомобили на парковке возле БЦ "Столичный"», — перечислил он.

Последствия обстрела в видео показал репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Андрей Руденко:

Также последствия «прилетов» на улицу Набережную и проспект Мира показали в местных Telegram-каналах: