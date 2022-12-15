Залужний не відкидає нового наступу РФ і готується до затяжних боїв

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний вважає, що Росія може здійснити повторну спробу наступу в лютому, «у кращому випадку у березні, у найгіршому — наприкінці січня». Про це він розповів в інтерв'ю The Economist.



Він прогнозує, що наступ може розпочатися не з Донбасу, а у напрямку Києва з боку Білорусі чи на південному напрямку.



«Ми зробили всі розрахунки — скільки нам потрібно танків, артилерії тощо, тощо. Це те, на чому зараз усім потрібно зосередитись. Хай пробачать мені солдати в окопах, зараз важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш затяжних і важких боїв, які можуть розпочатися наступного року», - сказав він.



На його думку, завдання противника сьогодні — виснажити ЗСУ.



Тому, як і під час Другої світової війни, я не сумніваюся, швидше за все, десь за Уралом готують нові ресурси. Готуються на 100%», — сказав він.



При цьому, на його думку, це вже не ті ресурси, які могли б бути накопичені за два роки перемир'я.



«Наступне завдання, яке у нас є, це насамперед утримати цей рубіж і більше не втрачати позицій. Це дуже важливо. Тому що я знаю, що звільнити його в десять-п'ятнадцять разів важче, ніж здати. Тож наше завдання зараз — утриматися», — сказав Залужний.



Ще одне стратегічне завдання — підготуватися до бойових дій, які можуть статися у лютому та посилення ППО для захисту енергоструктури.



«На мою особисту думку, я не фахівець із енергетики, але мені здається, що ми на межі. Ми балансуємо на тонкій межі. І якщо [електромережа] буде зруйнована… ось тоді солдатські дружини та діти почнуть замерзати», — сказав він.



Залужний зазначив, що є потреба не в особовому складі, а в боєприпасах.



«Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, гадаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але я не можу це зробити з двома бригадами. Я отримую те, що отримую, але менше, ніж мені потрібне», — сказав він.



З такими ресурсами, зазначив він, «я не можу проводити нових великих операцій, хоча ми зараз працюємо над однією. Вона на підході, але ви її ще не бачите.



На його думку, мобілізація у Росії спрацювала.



«Неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не боротимуться. Вони будуть. Цар наказав їм йти на війну, і вони йдуть на війну. Я вивчав історію двох чеченських воєн — там було те саме. Вони можуть бути не так добре оснащені, але все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв у 1,2–1,5 млн. людей… Росіяни готують близько 200 000 свіжих солдатів», — сказав він.

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