Лікарні восьми областей залишаються знеструмленими через обстріл - МОЗ

Медичні установи восьми областей України залишаються знеструмленими через обстріл, клініки працюють на генераторах. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.



Наразі знеструмленою залишається частина лікарень у Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській та Київській областях.

Окрім того, без централізованого електропостачання залишаються кілька медичних закладів столиці.



При цьому МОЗ уточнює, що у лікарнях цих областей критично важливе обладнання, операційні та реанімації живляться від електрогенераторів.



Наразі в українських лікарнях є понад 3 000 генераторів різної потужності, що дозволяють закрити мінімальну потребу в електроенергії. Резерв палива для роботи генераторів не менше 5 днів.



Найближчим часом до лікарень заплановано постачання ще понад 2000 генераторів.