Больницы восьми областей остаются обесточенными из-за обстрелов - Минздрав

Медицинские учреждения восьми областей Украины остаются обесточенными из-за обстрелов, клиники работают на генераторах. Об этом сообщает министерство здравоохранения.



В настоящее время обесточенными остается часть больниц в Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Львовской и Киевской областях.



Кроме того, без централизованного электроснабжения остаются несколько медицинских учреждений столицы.



При этом Минздрав уточняет, что в больницах этих областей критически важное оборудование, операционные и реанимации питаются от электрогенераторов.



В настоящее время в украинских больницах имеется более 3 000 генераторов разной мощности, позволяющих закрыть минимальную потребность в электроэнергии. Резерв топлива для работы генераторов составляет не менее 5 дней.



В ближайшее время в больницы запланированы поставки еще более 2000 генераторов.