Україна збила «Іскандер-М» та 79 дронів Shahed за ніч

У ніч на 11 березня 2025 року російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 126 ударними БпЛА типу Shahed, а також безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.
За даними військових, повітряний напад здійснювався з районів Таганрога (РФ), а також з інших напрямків. Оборона включала дії авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ і мобільних вогневих груп.
Результати відбиття атаки:
Російська атака призвела до руйнувань і постраждалих у Донецькій, Одеській, Харківській, Сумській та Київській областях.
Нагадаємо, у британській розвідці розповіли, що дозволило ЗСУ провести контратаки під Покровськом.
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