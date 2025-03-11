Україна збила «Іскандер-М» та 79 дронів Shahed за ніч

Україна збила «Іскандер-М» і 79 дронів Shahed за ніч. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 11 березня 2025 року російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 126 ударними БпЛА типу Shahed, а також безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.







За даними військових, повітряний напад здійснювався з районів Таганрога (РФ), а також з інших напрямків. Оборона включала дії авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ і мобільних вогневих груп.

Результати відбиття атаки:

Збито балістичну ракету «Іскандер-М»

Знищено 79 ударних БпЛА Shahed та інших типів

35 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені

Російська атака призвела до руйнувань і постраждалих у Донецькій, Одеській, Харківській, Сумській та Київській областях.

Нагадаємо, у британській розвідці розповіли, що дозволило ЗСУ провести контратаки під Покровськом.