Головні події в окупації 20 грудня

Політика



Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін побував на окупованій території України у зоні так званої «спецоперації».



На Бахмутському напрямку сьогодні побував і голова ПВК «Вагнер», відомий як «кухар Путіна» Євген Прігожин. Кадри із російським бізнесменом нібито з фронту опублікувала його прес-служба.



Прігожин вирішив викликати на переговори президента України, який сьогодні також відвідав лінію фронту.



Володимир Путін зустрівся із головами угруповань «Л-ДНР». Пушилін попросив Путіна посилити ППО «ДНР».



Так звана «міністр закордонних справ ДНР» Наталія Ніконорова та колишній глава «уряду» угрупування «ДНР» Олександр Ананченко призначено «сенаторами» до Ради Федерації Росії.



Суспільство



У захопленому російськими військовими Маріуполі мешкають понад 11 тисяч дітей шкільного віку.



Для створення окупаційної влади у смт Біловодськ Луганської області росіяни звезли 15 чиновників із Новосибірська.



Госпіталі армії РФ в окупованій частині Луганської області переповнені – не вистачає ліжок, речей, медичного персоналу, ще три лікарні регіону відібрали у цивільного населення потреби загарбників.



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