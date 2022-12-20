Головні події в окупації 20 грудня

Політика
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін побував на окупованій території України у зоні так званої «спецоперації».
На Бахмутському напрямку сьогодні побував і голова ПВК «Вагнер», відомий як «кухар Путіна» Євген Прігожин. Кадри із російським бізнесменом нібито з фронту опублікувала його прес-служба.
Прігожин вирішив викликати на переговори президента України, який сьогодні також відвідав лінію фронту.
Володимир Путін зустрівся із головами угруповань «Л-ДНР». Пушилін попросив Путіна посилити ППО «ДНР».
Так звана «міністр закордонних справ ДНР» Наталія Ніконорова та колишній глава «уряду» угрупування «ДНР» Олександр Ананченко призначено «сенаторами» до Ради Федерації Росії.
Суспільство
У захопленому російськими військовими Маріуполі мешкають понад 11 тисяч дітей шкільного віку.
Для створення окупаційної влади у смт Біловодськ Луганської області росіяни звезли 15 чиновників із Новосибірська.
Госпіталі армії РФ в окупованій частині Луганської області переповнені – не вистачає ліжок, речей, медичного персоналу, ще три лікарні регіону відібрали у цивільного населення потреби загарбників.
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