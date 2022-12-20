Міськрада: У захопленому Маріуполі мешкають понад 11 тисяч школярів

У захопленому російськими військовими Маріуполі мешкають понад 11 тисяч дітей шкільного віку. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко з посиланням на дані активістів маріупольського спротиву.



«На сьогоднішній день у Маріуполі 11022 дітей шкільного віку. Це повністю відповідає оціночним даним за загальною чисельністю населення у місті до 120 тисяч осіб станом на 01 грудня 2022 року», - написав Андрющенко.



Він зазначив, що також відома кількість маріупольських дітей, які побували у російських таборах перевиховання під виглядом туризму.



«За весь період окупації 2804 або (за даними окупантів) 28% від усіх (хоча дивним чином ці цифри не корелюються з даними дітей по школах на 282 дитини, але це вже – математика та окупанти не дуже товаришують між собою)», - констатував радник мера.



Виходячи з наповнюваності шкіл, можна побачити тенденції розселення людей, зазначив він. Так, найбільш щільне розселення у Східному мікрорайоні у Лівобережному районі та ЖМР (житловому мікрорайоні) №17-23 у Центральному районі.