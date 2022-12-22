Суд розпочав справу про банкрутство маріупольського меткомбінату «Азовсталь»

Господарський суд Запорізької області розпочав справу про банкрутство металургійного комбінату «Азовсталь» у тимчасово окупованому Маріуполі.



Повідомлення про відкриття судом провадження у справі про банкрутство металургійного підприємства було оприлюднено 21 грудня.



Тепер кредитори мають 30 днів для подання заяв з вимогами до боржника.



Нагадаємо, що завод «Азовсталь», в якому ховалися українські військові та цивільні, знаходиться у напівзруйнованому стані – там точилися бої.

Раніше повідомлялося, що Господарський суд Запорізької області 19 грудня відкрив справу про банкрутство ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», призначивши підготовче засідання на 27 лютого наступного року.