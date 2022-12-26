Інфраструктуру Бахмуту знищено вже більше, ніж на 60%. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Крім того він зазначив, що на даний момент у Бахмуті знаходяться близько 10 тисяч мирних жителів, яким надано всі можливості для евакуації.



Також Кириленко розказав, що на даний момент відновлення центрального газо- та водопостачання Бахмута є неможливим. За його словами, у місті працюють «Пункти незламності», а людям виділили металеві печі та генератори.



Павло Кириленко розповів, що в Маріуполі окупанти намагаються створити картинку нормального життя, але відновити місто, за його оцінкою, може тільки Україна.

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