Кабмін затвердив новий порядок обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів

Кабмін затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.



За його словами, документом передбачено здійснення ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів державними органами, підприємствами, установами та організаціями за списками персонального обліку відповідно до пропозицій Національного агентства з питань державної служби України та Державної служби статистики України.



Крім того, удосконалено окремі питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями з питань організації та ведення військового обліку, наголосив Мельничук.