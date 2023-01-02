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СМИ установили имена 538 погибших мобилизованных россиян

02 января 2023, 21:35

СМИ установили имена 538 погибших мобилизованных россиян

На войне в Украине погибли уже как минимум 538 мобилизованных россиян. Об этом сообщает ВВС, которое совместно с изданием «Медиазона» ведет поименный подсчет умерших. Данная цифра не включает в себя гибель 63 человек в оккупированной Макеевке – официальные данные, которые опубликовало Минобороны РФ.

Ранее издания в начале декабря публиковали информацию о смерти около 10 тысяч военных, среди которых 430 – мобилизованные.

Журналисты подчеркивают, что при подсчете они используют только подтвержденные данные из открытых источников – сообщения российских СМИ и региональных властей, поэтому реальное число погибших может быть значительно выше.

По мнению авторов мониторинга, составленные ими списки могут содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах страны.

Официальные общие потери, озвученные российским военно-политическим руководством – 5937 человек. Пентагон в ноябре заявил, что, по его оценке, потери убитыми и ранеными у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой.

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