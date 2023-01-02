Склад російських боєприпасів вибухнув на Луганщині – ОВА

В окупованому Сватовому Луганської області вибухнув склад боєприпасів російських військових. Про це повідомила прес-служба Луганської обласної військової адміністрації.

«У Сватовому вибухнув склад із боєкомплектом окупантів», – йдеться у Telegram-повідомленні.



В прес-службі обладміністрації зазначили, що протягом майже двох тижнів українські військовослужбовці спостерігали та фіксували кількість «Уралів», які заїжджали на базу.