Обстріли на Донеччині: Двоє загиблих і троє поранених

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинуло двоє мирних жителів — у Бахмуті. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Трьох цивільних поранено: у Бахмуті, Кураховому, Соледарі.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1289 мирних жителів. 2813 осіб дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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