Мешканцям Донецької області за місяць направили 3,5 млрд. гривень на соціальні виплати

Станом на 15 листопада на соціальні виплати мешканцям Донецької області Пенсійний фонд спрямував 3 мільярди 474,5 млн гривень. З цієї суми 3,1 мільйона гривень — на пенсійні виплати.



«Пенсії через банківські установи профінансовано до 17 листопада, через відділення поштового зв'язку до 20 листопада 2024 року. Пенсії військовослужбовців профінансовано в повному обсязі», — повідомили в управлінні ПФУ на Донеччині.



38 мільйонів гривень спрямовано на житлові субсидії та пільги за жовтень 2024 року, а 269,4 мільйона гривень — на страхові виплати.

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