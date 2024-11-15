Наказував викрадати та катувати людей на Луганщині: суд виніс вирок командиру підрозділу «Ахмат»

Засуджений командир підрозділу «Ахмат» Алхазур Юсупов. Фото: СБУ

Судовий вирок отримав російський воєнний злочинець, який особисто віддавав накази викрадати та катувати мирних жителів в окупованій Луганській області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Слідчі СБУ задокументували факти жорстокого поводження, побиття та пограбувань жителів села Макіївка Сватівського району, яке з березня по жовтень 2022 року перебували під контролем підрозділу швидкого реагування «Ахмат» Росгвардії в Чеченській Республіці. «Кадировцями» командував військовий із позивним «Лобзик». СБУ ідентифікувала командира групи – ним виявився Алхазур Юсупов, мешканець Гудермеського району у Чечні.



У квітні 2022 року семеро «кадировців» на чолі з Юсуповим увірвалися до будинку старости села нібито для «зачистки» та «обшуку». Насправді ж вони вкрали всі цінні речі, що належали родині, та викрали автомобіль. Окупанти насильно витягли жінку з дому та відвезли до місцевої гімназії, яку використовували як катівню. Вони «вибивали» з неї згоду на співпрацю із загарбниками, інформацію про місцевих патріотів та правоохоронців. Катували електрострумом, били металопластиковою трубою, кілька годин тримали прикутою наручниками до батареї та погрожували розстрілом.



За вказівкою Юсупова, який керував тортурами, пізно ввечері «кадировці» відпустили постраждалу, але під загрозою смерті наказали зібрати для них відомості про мешканців громади.



Жінці вдалося виїхати з окупованого села на підконтрольну територію України. Судово-медична експертиза підтвердила нанесення їй тілесних ушкоджень внаслідок тортур.



СБУ задокументувала злочинні дії Юсупова та його підлеглих щодо мирних мешканців Луганської області.



На підставі зібраних доказів суд визнав «кадировця» винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Юсупова заочно засудили до 11 років позбавлення волі.



Нині він перебуває у розшуку. Вживаються комплексні заходи, щоб знайти та покарати воєнного злочинця. Термін відбування покарання рахуватиметься з моменту затримання.

Нагадаємо, що СБУ затримала підполковника ЗСУ та командира підрозділу ССО, він виявився «кротом» військової розвідки РФ.