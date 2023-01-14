У Дніпрі кількість загиблих збільшилася до 12

Дніпро. Фото: ОВА

У Дніпрі зростає кількість загиблих через влучення російської ракети в багатоповерхівку. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Уже дев'ятеро загиблих, серед них 15-річна дівчина... І 64 поранених — 59 госпіталізовано, інші лікуються вдома», — уточнив Резніченко.



Пізніше він додав, що загиблих уже десять, через 20 хвилин стало відомо про 12 загиблих.



Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ракету, яка впала на житловий будинок у Дніпрі — збили. За його словами, після збиття ракета впала на під'їзд і здетонувала.





Нагадаємо, під час ракетного удару по Дніпру зруйновано багатоповерхівку. На удар відреагував президент України Володимир Зеленський. Також в Офісі президента розповіли подробиці рятувальної операції.



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