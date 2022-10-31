Генпрокурор: Росія депортувала з України 9400 дітей

Українські правоохоронці встановили факт депортації Росією 9 тисяч 400 українських дітей, що є військовим злочином і елементом геноциду. Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів генпрокурор Андрій Костін.



«Наразі у рамках розслідувань встановлено 9400 дітей, депортованих Росією з території України. Ми розуміємо, що дітей, які потерпіли від цих злочинів, може бути набагато більше, і вся інформація, яка надходить до нас із цього приводу, перевіряється в ході досудового розслідування», - розповів він.



Генпрокурор пояснив, що Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 1948 року прямо визначає, що насильницьке переміщення дітей з однієї національної групи до іншої з метою знищення першої є злочином геноциду.



«Тому під час розслідування цих випадків, зокрема, при збиранні доказів, ми орієнтуємося на те, що подібні факти становлять як військовий злочин, так і елемент геноциду», - наголосив він.

Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю каналу «Ми – Україна» розповіла, що вдалося повернути 98 депортованих до Росії дітей.