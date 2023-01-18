Путін назвав Донбас «історичними територіями» РФ

Президент РФ Володимир Путін висловився про війну в Україні, яку він називає «спеціальною військовою операцією» та «захистом людей Донбасу».

«Все, що ми робимо сьогодні, зокрема й СВО, — це спроба припинити цю війну та захистити наших людей, які на цих територіях проживають. Це наші історичні території», — сказав він у ході заходу з нагоди 80-річчя прориву блокади Ленінграда у Другій світовій війні.

Крім того, російський президент сказав, що РФ «обманювали», незважаючи на бажання Кремля домовитися, і Росія нібито «зробила все можливе, щоб врегулювати цю ситуацію мирними засобами».

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