Путин назвал Донбасс «историческими территориями» РФ

Президент РФ Владимир Путин высказался о войне в Украине, которую он называет «специальной военной операцией» и «защите людей Донбасса».



«Все, что мы делаем сегодня, в том числе и СВО — это попытка прекратить эту войну и защищать наших людей, которые на этих территориях проживают. Это наши исторические территории», — сказал он в ходе мероприятия по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда во Второй мировой войне.



Кроме того, российский президент сказал, что РФ «обманывали», несмотря на желание Кремля договориться, и якобы Россия «сделала все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами».

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