Під Бахмутом загинув громадянин Танзанії, який воював у складі ПВК «Вагнера»

В Україні загинув 33-річний громадянин Танзанії Тарімо Немес, завербований у ПВК «Вагнера». Про це повідомляє ВВС News.



Танзанієць навчався у Москві в Російському технологічному університеті, але у 2021 році був засуджений за злочини, пов'язані з наркотиками. За словами родичів, йому пообіцяли звільнення з колонії в обмін на вступ до ПВК «Вагнера».



Сім'я дізналася про смерть Немеса три тижні тому.



«Востаннє ми спілкувалися з ним 17 жовтня, коли він уже був членом «Вагнера». Потім у грудні ми отримали інформацію від його друзів про його загибель», - повідомив його родич, який побажав залишитись анонімним.



Це другий відомий випадок смерті у цій війні. У листопаді було вбито громадянина Замбії, також завербованого в ПВК «Вагнера» в одній із російських зон.