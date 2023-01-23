Резніков заперечує закупівлю продуктів для ЗСУ за завищеними цінами. НАБУ розпочало розслідування

Міністр оборони України Олексій Резніков спростував інформацію про закупівлю продовольства для української армії за завищеними цінами, пов'язавши появу публікації у ЗМІ зі спробою підриву довіри до Міноборони напередодні засідання Рамштайн-8. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.



Оновлено. У НАБУ повідомили, що викладена в ЗМІ інформація була відома бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, і вона досліджується в рамках кримінального провадження, яке «почалося за власними напрацюваннями, до оприлюднення в медіа».



«Серед іншого, слідство перевіряє закупівлі більш ніж на 13 мільярдів гривень. Попередня правова кваліфікація — ч. 5 ст. 191 КК України. Розслідування продовжується. Інші деталі становлять таємницю слідства», — зазначили у прес-службі бюро.



За словами Резнікова, завищена ціна на яйця насправді — «технічна помилка».



«У документі, оприлюдненому в ЗМІ, зазначено аномальну ціну, яку сприйняли як 17 грн. за штуку. На чому вибудували теорію змови. Насправді це це звичайна технічна помилка, яку здійснив постачальник. Яйця — єдина категорія з каталогу, яка в додатку до угоди розраховується в штуках. Постачальник вказав ціну не за штуки, а за вага яєць, коли переносив дані з одні таблиці, де все було наведено в одиницю вимірювання на вагу, в другу таблицю», — написав він.



Рєзніков підкреслив, що «яйця по 17 за штуку» Міноборони не купувало і не планує.



За словами міністра, помилка компанії з перекладом штук у кілограми була помічена давно, як і деякі технічні помилки в інших договорах. А керівника підрозділу було відсторонено в кінці грудня.



Також глава відомства повідомив, що на засіданні профільного комітету парламенту продемонструє народним депутатам офіційний лист компанії-постачальника, яка визнає помилку і просить внести відповідні зміни.



Рєзніков заявив, що гарантує абсолютну прозорість Міноборони для правоохоронців, а також, що на його прохання голова Комітету Олександр Завітневич запросив на засідання представників НАБУ та ГБР.



Він наголосив, що за всіма контрактами завершуються додаткові внутрішні перевірки, військові частини звіряють з каталогом, виправляються технічні помилки, готуються додаткові угоди щодо поставок.



«Тобто, де-юре оприлюдненого в ЗМІ документа ще не існує. Жодної копійки за ним не витрачено. Заяви, що Міноборони "вкрало" або "намагалося вкрасти" мільярди - це повна маячня. Просто хтось дізнався про додаткові перевірки і вирішив розгорнути інформаційну атаку», — заявив він.



Також міністр зазначив, що поява інформації про нібито завищені у 2-3 рази ціни почалася ще в середини минулого тижня, до Рамштайн-8, коли велися уточнення домовленостей.



«Той, хто передав один із контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум — вчинив службовий злочин. Ця особа буде обов'язково встановлена і притягнута до відповідальності. Для цього підготовлено матеріали до СБУ. Зокрема, буде з'ясовано мотиви»,— повідомив Резніков.



Крім того, він зазначив, що коли народні депутати подивляться на контракти з постачальниками, вони побачать, що ціни на одні й ті ж продукти різні.



«Так само, як відрізняються ціни в торгових мережах, у тих Сільпо, АТБ або Новусі. Просто у кожного є своя спеціалізація. Власне виробництво якоїсь групи товарів чи ексклюзивні умови з виробниками. Тому десь м'ясо дешевше, а десь — риба, овочі чи молоко», — пояснив міністр.



Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи, зокрема «Інститут судових експертиз ім. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, що визначають діапазон.



«Наприклад, на картопля встановлений діапазон від 7 до 36 грн. за кілограм, оскільки вона буває різних сортів. Це також один із продуктів, на які спостерігаються суттєві сезонні коливання ціни», — додав він.



У 2023 році вартість послуги із забезпечення харчування одного бійця на добу становить 145,8 гривні. Минулого року ця сума становила 120 гривень на військовослужбовця за добу, повідомив міністр.

У суботу видання ZN.ua випустило розслідування, в якому стверджується, що Міноборони України закуповує продукти для військовослужбовців у 2-3 рази дорожче, ніж у роздрібних магазинах.



22 січня в Міноборони опублікували заяву, в якій назвали маніпулятивною інформацію про закупівлю продовольства за завищеними цінами, повідомили про проведення перевірки.