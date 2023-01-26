Туреччина поставить Україні плавучі електростанції

Турецька компанія Karpowership підписала меморандум про намір поставити в Україну плавучі електростанції потужністю 500 МВт. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Як стверджують у компанії, електростанції зможуть забезпечити потреби в електроенергії 1 млн. домогосподарств.

Планується, що плавучі електростанції розмістять у портах Молдови та Румунії і подача електроенергії в українські мережі йтиме через ці країни. Наразі готуються переговори з цими країнами щодо реалізації цього рішення.



Очікується, що ТЕС потужністю 500 мегават почнуть оперативно постачати електроенергію до розподільчої мережі України.



«Плавучі електростанції пропонують швидкі, надійні та гнучкі вирішення проблем з електрикою, і ми готові підтримати Україну в цьому якнайшвидше», - заявила представниця компанії Karpowership Зейнеп Харезі.



Karpowership є одним з найбільших у світі операторів плавучих електростанцій. Потужність флоту компанії з 36 суден становить 6 гігават.