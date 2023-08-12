У лікарні Дніпра померла дитина після операції, поліція проводить перевірку

Вранці 12 серпня у реанімаційному відділенні однієї з лікарень Дніпра помер 11-річний хлопчик. В Офісі генерального прокурора повідомили, що смерть дитини сталася через неналежне виконання професійних обов'язків медиками.



«За даними слідства, в одній із лікарень Дніпра проведено оперативні втручання 4 дорослим та 5 дітям віком від 3 до 17 років. У післяопераційний період у кількох пацієнтів виявлено погіршення самопочуття та життєзагрозний стан організму. На ранок 12 серпня 2023 року у реанімаційному відділенні помер 11-річний хлопчик», — сказано у повідомленні.



Слідство встановило, що медики вводили пацієнтам один препарат, номер партії було встановлено та зупинено його використання у лікарняній мережі Дніпропетровської області.



Продовжуються слідчі дії, встановлюються всі обставини та причетність працівників медустанови.



Також департамент охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА створив комісію з перевірки надання медичної допомоги у лікарні.



Поліція проводить досудове розслідування.