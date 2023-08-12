В больнице Днепра умер ребенок после операции, полиция проводит проверку

Утром 12 августа в реанимационном отделении одной из больниц Днепра умер 11-летний мальчик. В Офисе генерального прокурора сообщили, что смерть ребенка произошла в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медиками.



«По данным следствия, в одной из больниц Днепра проведены оперативные вмешательства 4 взрослым и 5 детям в возрасте от 3 до 17 лет. В послеоперационный период у нескольких пациентов выявлено ухудшение самочувствия и жизнеугрожающее состояние организма. На утро 12 августа 2023 года в реанимационном отделении умер 11-летний мальчик», — сказано в сообщении.



Следствие установило, что медики вводили пациентам один препарат, номер партии был установлен и остановлено его использование в больничной сети Днепропетровской области.



Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причастность сотрудников медучреждения.



Также департамент здравоохранения Днепропетровской ОВА создал комиссию по проверке оказания медицинской помощи в больнице.



Полиция проводит досудебное расследование.