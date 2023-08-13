Під Маріуполем окупанти влаштували стрілянину — міськрада

Неподалік Маріуполя окупаційні війська влаштували перестрілку між собою.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

«Вчора в тимчасово окупованому Урзуфі, під Маріуполем, сталася стрілянина за участю кадирівців та комендатури Урзуфа. За нашою інформацією, як мінімум 4 окупанти вирушили на концерт до Кобзона», — йдеться у повідомленні.

Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Нагадаємо, раніше підкріплення Росгвардії прибуло до окупованого Маріуполя. Збільшення особового складу пов'язане з виявленням руху опору в місті.