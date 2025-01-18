Київ та Запоріжжя під російськими обстрілами: є загиблі та поранені

Оновлено о 13.00. Російська ракетна атака забрала життя трьох киян у суботу вранці, інформація про четвертого загиблого не підтвердилася, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.



«Загинуло троє людей — двоє чоловіків 43-х і 25-ти років, і 41-річна жінка... Інформація про четверту жертву, на щастя, не підтвердилася. Ще троє постраждалих отримали медичну допомогу на місці, але від госпіталізації відмовилися», — розповів Ткаченко.



Раніше він повідомляв про чотирьох загиблих і трьох поранених, але мер Києва Віталій Кличко і президент України Володимир Зеленський надалі повідомляли про трьох загиблих.



Крім того, за оперативною інформацією МВА у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламка, та попередньо обійшлося без загоряння.

Десять осіб дістали поранення внаслідок атаки на Запоріжжя, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Вісім осіб госпіталізовано — їм від 28 до 69 років. 48-річна жінка у важкому стані. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару.

«Ворог ударив по центру міста. Частково зруйновано адмінбудівлю одного з промислових об'єктів. Пошкоджено житлові будинки та приватний транспорт», — розповів Федоров.

У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи після російської атаки. У місті пошкоджено чотири багатоповерхівки, 17 приватних будинків та 10 автомобілів. Внаслідок ракетного удару четверо людей загинули. Кількість поранених зросла до 14 людей.