За добу війська РФ поранили 1 мешканця Донецької області

За 17 січня російські військові поранили одного жителя Покровська Донецької області.



Днем раніше окупаційні війська 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області



Загальна кількість жертв російських військових у Донецькій області подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Усього з початку повномасштабної війни РФ проти України на Донеччині загинули 2929 мирних жителів. Поранено — 6591.

Прифронтовий Покровськ на Донеччині зазнає російських обстрілів щодня. Влада закликає мешканців евакуюватися. Поліцейські також допомагають людям виїжджати.