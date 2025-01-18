За добу війська РФ поранили 1 мешканця Донецької області

За 17 січня російські військові поранили одного жителя Покровська Донецької області.
Днем раніше окупаційні війська 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області
Загальна кількість жертв російських військових у Донецькій області подано без урахування Маріуполя та Волновахи.
Усього з початку повномасштабної війни РФ проти України на Донеччині загинули 2929 мирних жителів. Поранено — 6591.
Прифронтовий Покровськ на Донеччині зазнає російських обстрілів щодня. Влада закликає мешканців евакуюватися. Поліцейські також допомагають людям виїжджати.