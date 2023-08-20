Мерія Маріуполя повідомила, скільки дітей загинули в ході вторгнення РФ

Маріупольська міська рада оприлюднила список ідентифікованих загиблих дітей на Донеччині за 2022 рік. Зокрема, у Маріуполі окупанти під час облоги вбили понад сто дітей. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко.



«Завдяки Маріупольському опору вдалося отримати список убитих дітей на Донеччині за 2022 рік. Маріупольські діти пройшли через реєстрацію в моргах на тимчасово окупованих: Маріуполь, Мангуш та Новоазовськ», — йдеться у повідомленні.

Бойченко зазначив, що в Маріуполі під час бомбардування міста з боку російських загарбників загинула 101 дитина.

«Згідно зі списком окупантів — 101 маріупольська дитина, з них можна упізнати 87», — написав мер міста.



За його словами, 147 дітей загинули під час облоги Маріуполя.



«На жаль, розуміємо, що це число може бути більшим. Це жахлива інформація та весь цивілізований світ має знати, яку трагедію принесла Росія в Україну та в наш український Маріуполь», - зазначив міський голова.

У міськраді заявили, що кожен військовий злочинець має отримати справедливе покарання.

«Для досягнення справедливості зберемо документи, що підтверджують зазначений жахливий факт, і звернемося до правоохоронних органів з метою внесення даних про скоєний злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань для притягнення до кримінальної відповідальності. Кожен злочинець має бути покараний», — резюмував Вадим Бойченко.

Нагадаємо, Росія розробила так званий план розвитку тимчасово окупованого Маріуполя, який передбачає збільшення його населення на 300 тисяч росіян.