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Мэрия Мариуполя сообщила, сколько детей погибли в ходе вторжения РФ

20 августа 2023, 18:49

Мэрия Мариуполя сообщила, сколько детей погибли в ходе вторжения РФ

Мариупольский городской совет опубликовал список идентифицированных погибших детей в Донецкой области за 2022 год. В частности, в Мариуполе оккупанты во время осады убили более ста детей. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко.

«Благодаря Мариупольскому сопротивлению удалось получить список убитых детей в Донецкой области за 2022 год. Мариупольские дети прошли через регистрацию в моргах на временно оккупированных: Мариуполь, Мангуш и Новоазовск», — говорится в сообщении.

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Бойченко отметил, что в Мариуполе во время безжалостной бомбардировки города со стороны российских захватчиков погиб 101 ребенок.

«Согласно списку оккупантов — 101 мариупольский ребенок, из них можно узнать 87», - написал мэр города.

Всего, по подсчетам мэрии, 147 детей погибли во время осады Мариуполя.

«К сожалению, понимаем, что это число может быть больше. Это ужасная информация и весь цивилизованный мир должен знать, какую трагедию принесла Россия в Украину и в наш украинский Мариуполь», — отметил городской глава.

В горсовете заявили, что каждый военный преступник должен получить справедливое наказание.

«Для достижения справедливости соберем документы, подтверждающие указанный ужасный факт, и обратимся в правоохранительные органы с целью внесения данных о совершенном преступлении в Единый реестр досудебных расследований для привлечения к уголовной ответственности. Каждый преступник должен быть наказан», — резюмировал Вадим Бойченко.

Напомним, Россия разработала так называемый «план развития» временно оккупированного Мариуполя, который предусматривает увеличение его населения на 300 тысяч россиян.

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